Stadio Napoli | De Laurentiis vuole il ‘Maradona’ | dal Comune arriva un’altra verità

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ci sono dei nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la questioneMaradona per cui Aurelio Desta lavorando coordinatamente con ilper ottenerlo in concessione. La faccenda relativa alloDiego Armando Maradona ha un nuovo aggiornamento. Da alcuni mesi Aurelio De, il presidente del, è alle prese con il tentativo di ottenerlo in concessione. Una situazione che va avanti da qualche tempo e che in realtà non sta portando i frutti sperati. La volontà delè quella di ottenere loin concessione e di rinnovarlo attraverso dei lavori di ristrutturazione. Le parole del patron partenopeo erano state chiare quando, in un botta e risposta con il sindaco di, Gaetano Manfredi, ha ...