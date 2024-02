Stadio “blindato” Niente vendette ultrà

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo gli scontri che avevano preceduto il fischio d’inizio all’andata, la partita di Terza categoria tra Sant’Ilario di Nerviano e San Lorenzo di Parabiago, ieri sul campo di via Adamello, era considerata blindata, tanto che i carabinieri avevano allestito un servizio dedicato. Tutto è andato liscio, anche perché la partita si è quasi giocata di fronte ai soli tifosi di casa. L’8 ottobre, alla gara d’andata, si erano verificati incidenti fuori dallodi Parabiago: un tifoso del Sant’Ilario era stato colpito da una sprangata. I carabinieri della Compagnia di Legnano avevano identificato sette tifosi locali tra i 17 e i 29 anni, destinatari di altrettanti Daspo. P.G.

La 24ª giornata di Serie A prosegue con uno dei big match di questo turno. Allo Stadio Olimpico, la Roma di Daniele De Rossi viene sconfitta per 2-4 dall`Inter.Sindaca e presidente del Brescia hanno parlato in Loggia, il faccia a faccia informale è stato definito cordiale. Si aspetta la perizia che stabilirà il valore dell’impianto ...In Serie B il Venezia blinda Bjarki Bjarkason. Il centrocampista islandese classe 2000 ha prolungato il proprio contratto col club lagunare fino a giugno 2027:.