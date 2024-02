Sport Tommasino Almerico | karateka di Qualiano è bronzo Tbilisi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ancora un successo per il giovane, 15ennedi. Conquista ilnel campionato europeo in Georgia Erano in quaranta a partire dall’Italia alla volta della Georgia per i Campionati Europei Giovanili di Karate 2024 in Georgia. Tra loro anche il giovane, 15 enne di, già vincitore del Campionato Italiano ad Ostia nell’ottobre del 2023.(Categoria Cadetto maschile – 70kg) ha saputo provare ancora una volta il suo valore anche nel contesto internazionale dei Campionati Europei Giovanini 2024 a, dove ha battuto i rappresentanti della Croazia, dell’Albania e della Lituania. L’ultimo avversario da battere era ...