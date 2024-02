Sport | scommesse in agenzia | a gennaio raccolti oltre 495 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - Nel mese di2024 leive inhanno totalizzato una raccolta da 495,3 di: è il totale elaborato da Agipronews sui dati contenuti nel report diffuso dall'delle Dogane e dei Monopoli. Napoli è in testa nella classifica delle province dove si è giocato di più con 79,6di. Seconda Roma con 49,6, mentre Milano si piazza sull'ultimo gradino del podio con 27. Per quanto riguarda la spesa, invece, il dato è di 43,3di. Per quanto riguarda leippiche in, il totale giocato nel primo mese del 2024 è stato invece di 24,7. Tra le province svetta Milano con 3,5, seguita da Napoli a 3,1e Roma a 2,6. La spesa è stata invece di 3,7. Per levirtuali inil totale è stato di 274,8di: Napoli si conferma ancora al primo posto con 44,5, davanti a Roma (20,7) e Milano (14,5). Per quanto riguarda la spesa, il dato di2024 è di 40,8