Sport in tv oggi lunedì 12 febbraio | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Grande attesa per una nuova giornata di: di seguito ile il palinsestoivo della giornata di122024 tutta da vivere davanti allo schermo. A partire daglidi Doha, sede dei Mondiali di nuoto, con la giornata di batterie e finali in vasca. Alle 18:30 spazio ai quarti di finale di pallanuoto femminile con il Setterosa in acqua contro la Grecia. Riflettori puntati anche sulla Serie A: Juventus-Udinese il posticipo attesissimo.Face.