Sport | arte e cultura | Così di anno in anno riusciamo a crescere

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLUSONE (Bergamo) La riscoperta della montagna. Anche nelle principali località montane delle valli bergamasche - Valle Seriana, Valle Brembana e Valle Imagna - cresce diinla domanda di abitazioni. Per quanto riguarda la provincia orobica, è Clusone, borgo di media montagna di 8mila abitanti in alta Valle Seriana, la località lombarda più economica dove acquistare una casa, dove chi non ha budget elevati può portare a termine un buon affare: 2.200 euro al metro quadro il costo di un’abitazione. "Negli ultimi anni – spiega il sindaco Massimo Morstabilini – abbiamo registrato un vero e proprio boom di vendite di case. Sono arrivate soprattutto famiglie giovani, attirate, oltre che dai prezzi più vantaggiosi che in altre località, anche da ciò che la nostra cittadina può loro offrire:, ...