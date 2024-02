Sostegno psicologico | Aisla Firenze | “Fondamentale per i malati”

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 - Curare il malato curando le relazioni. È stato questo il tema cardine della XXXII Giornata Mondiale del Malato trascorsa ieri. Un’occasione perdi riflettere e fare il punto sul lavoro svolto inalle persone con Sla. “Ècurare non solo il corpo – sostiene la Presidente diBarbara Gonella – ma anche la sfera psicologica e relazionale della persona malata”.nel 2023 ha seguito oltre 80 persone, raccogliendo oltre 60 mila euro che sono stati investiti anche nei servizi di. È noto, infatti, che il concetto di malattia, anche secondo l’OMS, non corrisponde soltanto a un disturbo che ha una causa ...

Origgio, 12 febbraio 2024 – Un sostegno ai dipendenti in caso di ansia e stress, accusati per motivi di lavoro ma anche per ragioni estranee alle questioni occupazionali. O-I Italy, consociata italian ...Lo stupro è stato denunciato sabato e la giovane vittima è tuttora affidata al sostegno di un team di psicologi messo a disposizione della famiglia dalle autorità investigative della Greater Mancheste ...La violenza è stata denunciata sabato e la giovane vittima, più o meno loro coetanea, è tuttora affidata al sostegno di un team di psicologi ...