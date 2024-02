Sostanza cancerogena in prodotti per la cura della persona Sequestro della Guardia di finanza a Macerata

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sono state sequestrati, dalle Fiamme Gialle di, 2o0 articoli di cosmetica perché contenenti unavietata. Si tratta di una fragranza sintetica, il Butylphenyl Methylpropional, anche conosciuta con il nome “Lilial“, usata per la preparazione diper lae l’igiene, come creme, profumi, deodoranti e shampoo. Lilial è vietata da marzo 2022 dopo che è stato aggiornato l’elenco delle sostanze dette “Cmr”, ovvero considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. L’attività illecita dell’azienda è stata individuata durante un controllodiper assirsi che le normative del settore vengano rispettate. Alcune di ...

