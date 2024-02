Sorpresa | gli atleti della Nico in visita al Salesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il sorriso dei bambini ricoverati all’ospedalesi è illuminato alla vista degli sportivi Vincenzo Maenza, pluricampione olimpico di lotta greco romana (1984 e 1988), Fernando Dolci, campione italiano di pugilato (1981) e del preparatoreco, Ruben Burato. Gli(la Nazionale Italiana Calcio olimpionici e Campioni dello Sport) si sono recati innella struttura, ieri mattina, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale. L’iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione OspedaleOnlus, in collaborazione con l’associazione nazionale, guidata da Italo Lapenna (associazione che promuove i valori dello sport, del sociale,beneficenza e il contrasto al bullismo, ...