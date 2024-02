Sollevamento pesi | Giulia Imperio fuori gara nei -49 kg agli Europei Oro e record per Cambei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Brutte notizie per l’Italia al termine della giornata inaugurale dei Campionati2024 di, evento valevole per il ranking di qualificazione olimpica. Sulla pedana di Sofia (in Bulgaria), l’unica azzurra impegnata è incappata in tre nulli consecutivi nell’esercizio di strappo finendo cosìnel concorso generale e rinunciando a quel punto allo slancio. Avvio di Europeo tutto in salita dunque per la spedizione azzurra, conche ha mancato il duplice obiettivo di migliorare il suonazionale e confermarsi per la terza edizione consecutiva sul podio continentale della categoria fino a 49 kg dopo l’oro di Tirana 2022 e l’argento di Yerevan 2023., che conserva comunque il suo 12° ...