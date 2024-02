Sollevamento Pesi | Europei 2024 | Giulia Imperio fuori gara nei -49kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024)sulla pedana dei Campionatiin Bulgaria fallisce le tre alzate di strappo a 83 kg e decide di non tornare in pedana per lo slancio. L’obiettivo della competizione era ottenere i kili necessari per scalare la ranking olimpica, dove laè 12esima con i 185 kg sollevati a Doha, in Qatar, in occasione dei Mondiali dello scorso settembre. La qualificazione Olimpica è ancora aperta per la nostrache ad aprile a Phuket per la World Cup si giocherà una chance decisiva. Laè stata vinta dalla rumena Valentina Cambei con un totale di 199 kg (90 + 109), argento alla polacca Oliwia Drzazga con 170, bronzo alla irlandese Tham Nguyen con 169. “Mi dispiace per lache non è andata secondo i piani – ha dichiarato l’azzurra ai microfoni ...