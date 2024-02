Sollevamento pesi | Bektas si conferma leader e vince gli Europei 2024 nella categoria -45 kg

La Nazionale Italia na di pesi stica olimpica è arrivata a Sofia , in Bulgaria, per gli Europei 2024 che si apriranno lunedì 12 febbraio. La rassegna ... (sportface)

Sollevamento Pesi - l’Italia agli Europei per conquistare il pass olimpico

Roma, 25 gennaio 2024 – Ci saranno i punti olimpici in palio per Parigi 2024 agli Europei di Sollevamento Pesi. Gli Azzurri sono in corsa per la ... (ilfaroonline)