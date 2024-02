Sold out per Davide Van de Sfroos a Seriate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 febbraio 2024). Ha già registrato il tutto esaurito il concerto diVan dein programma Il 5 aprile 2024 al cineteatro Gavazzeni di, in via Carlo Cattaneo 1.Van defa tappa acon il nuovo Manoglia Tour che ha preso il via il 9 febbraio da Arcore per poi proseguire nei principali teatri italiani e svizzeri e che segue l’uscita dell’ultimo album di inediti Manoglia. Oltre a portare sul palco le canzoni del nuovo disco,Van depropone anche i brani storici della sua trentennale carriera. Un’occasione speciale per il cantautore che prosegue il suo viaggio live, seguendo sempre un itinerario emotivo oltre che geografico, per abbracciare il suo pubblico nella dimensione intima per eccellenza ...