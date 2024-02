Sofidel mette le carte in tavola | Crescita e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) IL TRAGUARDO DEI 2 MILIARDI di euro di ricavi è stato superato nel 2020, spinto anche dal forte aumento dei consumi casalinghi di carta per uso igienico e domestico imposti dalla pandemia. E quello dei 3 miliardi è stato raggiunto e oltrepassato (circa 3,1) nel 2023, un terzo del quale realizzato negli USA – già oggi il principale mercato del Gruppo e ancora in forte- con un obiettivo di lungo termine: arrivare ad avere un fatturato equivalente fra Europa e America, 50% e 50%, nel giro di una decina di anni. Sono i numeri di, già una "Regina" - dal nome del suo prodotto più iconico - nel mondo delle’tissue’, che vende in oltre 50 Paesi e produce non solo in Italia ma anche in molte nazioni europee, dalla Francia alla Gran Bretagna, dalla Spagna alla Germania, e - appunto - anche negli Stati Uniti, dal 2012. La ...