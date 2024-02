SOCIAL – Il Milan applaude Matteo Gabbia | ecco il post celebrativo

(Di lunedì 12 febbraio 2024)– Ilcelebra, uno dei migliori in campo ieri sera contro il Napoli.ilsul difensore Ilha eretto il suo muro difensivo. E ha un nome e cognome:. Il difensore classe ’99, rientrato dal prestito al Villarreal lo scorso gennaio, sta offrendo buonissime prestazioni garantendo sicurezza e solidità al reparto arretrato di Stefano Pioli. Il numero 46 delè risultato uno dei migliori in campo nella vittoria ottenuta ieri sera contro il Napoli a San Siro. Una prestazione gagliarda piena di contenuti., assieme al suo compagno di reparto Simon Kjaer, ha giganteggiato lì dietro contro gli attaccanti del Napoli. Insomma, su ...

I social si sono divisi in seguito alla notizia del possibile ingresso di Novak Djokovic nel Milan come mental coach (pianetamilan)

Infortunio confermato per Calabria, il difensore del Milan salterà sia l’andata della sfida di Europa League con il Rennes sia quella di campionato contro il Monza. Possibile si faccia un tentativo ...Il Milan nelle prossime sfide dovrà fare a meno di Davide Calabria visto il problema accusato nella sfida di ieri sera contro il Napoli. Il tecnico Stefano Pioli, però, può sorridere visto che è pront ...Alyssa Milano continua a far parlare di sé. Questa volta non per il suo ruolo nell'eliminazione di Shannen Doherty dalla serie televisiva "Streghe", ma per una foto postata ...