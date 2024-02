Soccorso ai bimbi A lezione dalla Pa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Consigli utili per salvare un vita. Al via le iscrizioni al corso di primopediatrico aperto alla cittadinanza che si svolgerà sabato 17 febbraio. Possono partecipare all’iniziativa organizzataPA Croce Bianca di Santo Stefano genitori, nonni, insegnanti, istruttori e tutte le persone che hanno a che fare con i bambini. Verranno impartiti consigli di primo intervento per la disostruzione delle vie aeree e manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il corso si terrà nella sede della PA in via Battilani a Santo Stefano, massimo 15 15 partecipanti. Iscrizioni: 0187 -699252 mail pasantostefanomagra@libero.