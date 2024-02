Snam | arrivano i primi green bond

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio 2024 –mette sul mercato il suo primolegato alla realizzazione di progetti ambientalmente sostenibili e alla riduzione di emissioni. L’azienda energetica italiana (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l’emissione diin dual tranches nell’ambito del Sustainable Finance Framework. I titoli saranno trattati presso la Borsa del Lussemburgo e l’operazione è in linea con l’impegno dinel riconoscere alla sostenibilità un ruolo chiave nella propria strategia che include, tra gli altri, gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica. Nel dettaglio, con questa operazione,ha emesso il suo primo ...