SKY – La posizione di Walter Mazzarri non è a rischio | ma il club gli ha fatto una richiesta esplicita

(Di lunedì 12 febbraio 2024) De Laurentiis riflette sull’andamento del Napoli dimentre si avvicina il crucialissimo match con il Barcellona. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro dialla guida del Napoli sembra oscillare tra incertezza e speranza. Nonostante i risultati altalenanti della squadra azzurra e la delusione del patron Aurelio De Laurentiis, al momento, l’esonero del tecnico toscano non sembra all’orizzonte. Dopo l’esonero di Garcia le aspettative erano alte, ma il Napoli non ha ancora trovato la giusta direzione sotto la guida di. La squadra ha addirittura visto precipitare il suo piazzamento in classifica, con prestazioni altamente discontinue e numeri che suscitano preoccupazione. Nelle ultime cinque trasferte, il Napoli ha subito quattro sconfitte, guadagnando solo un punto lontano dal campo amico. Oggi, ...