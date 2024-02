Sistema nervoso di un calciatore devastato dal gas esilarante | dopo le visite salta il trasferimento

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'abuso di protossido di azoto come droga sta dilagando in Inghilterra, ancheche è stato reso illegale dal governo, e le conseguenze cominciano ad essere molto pesanti: coinvolti anche nomi di alto livello.

«Siamo molto attaccati , pensano di farci saltare il sistema nervoso , tirano fuori parenti, antenati, ma non ci riusciranno, perché non abbiamo ... (open.online)

«Siamo molto attaccati, Pensano di farci saltare il sistema nervoso : tirano fuori parenti, antenati, ma non ci riusciranno, perché non abbiamo ... (ilmattino)

Non si è fermato all'alt dei Carabinieri ma il tentativo di fuga è andato male: i militari lo hanno bloccato e hanno trovato nella suua auto mezzo chilo di ketamina, una sostanza stupefacente che agis ...In occasione della ricorrenza, la Lega Italiana contro l’Epilessia lancia due campagne di sensibilizzazione per far conoscere ai giovani questa malattia ...È una delle voci passive più pesanti per la Asl di Frosinone. Quasi il 20% del bilancio se ne va, infatti, per la cosiddetta "mobilità passiva". Soldi che ...