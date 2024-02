Sinner spiega dove si vede a fine carriera | ci sono un caffé e una persona | “Le connessioni”

Anche al Quirinale Jannik Sinner ha dimostrato di avere il sangue freddo di un grande campione. Non si spiega altrimenti il repentino cambio di ... (liberoquotidiano)

Uno Slam che ha lasciato il segno. Daniil Medvedev deve fermarsi per recuperare dalle fatiche delle due settimane degli Australian Open. Un Major ... (oasport)

Novak Djokovic ha commentato in modo ironico un video finito sui social, nelle immagini lo si vede strapparsi la maglietta dopo la sconfitta con ... (fanpage)

Sinner , chissà come avrà preso questo spoiler inaspettato il tennista altoatesino: adesso, almeno, è tutto più chiaro. Si sono conosciuti nel 2020. ... (ilveggente)

Tennis - ATP, Flash, Interviste, Italiani | "Se Lorenzo fosse rimasto in un angolino lui e Sinner non avrebbero vinto quel doppio" dice Gipo Arbino, che sarà affiancato da Fabio Colangelo alla guida d ...Chi è Luciano Darderi, tennista italiano che si ispira a Del Potro e ha vinto l'Atp 250 di Cordoba passando delle qualificazioni ...Luciano Darderi ha vinto il suo primo torneo ATP partendo dalle qualificazioni in Argentina. Prima di questa settimana aveva vinto una sola partita nel circuito maggiore. 5 italiani sui 6 della top ...