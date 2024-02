Sinner: «Non ho ancora visto la mia famiglia, spero di farlo dopo Rotterdam» (Di lunedì 12 febbraio 2024) Jannik Sinner ha rilasciato un’intervista al quotidiano argentino La Nacion. Il tennista italiano, reduce dalla vittorie agli Australian Open, si prepara ad iniziare il Rotterdam Open. «Devo essere preparato perché adesso tutti sanno già come gioco» Dalla vittoria degli Australian Open, ha avuto del tempo libero: «No, non ho ancora potuto vedere la mia famiglia, spero di farlo dopo Rotterdam. dopo aver vinto a Melbourne sono volato a Roma. Sono stato lì due giorni e mi sono preso solo due giorni liberi, tutto qui. Anche a Roma lavoravo in palestra per non perdere la condizione fisica, con l’obiettivo di arrivare ben preparato a Rotterdam». Sinner parla della sua forza mentale, da dove arriva? «Quando ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di lunedì 12 febbraio 2024) Jannikha rilasciato un’intervista al quotidiano argentino La Nacion. Il tennista italiano, reduce dalla vittorie agli Australian Open, si prepara ad iniziare ilOpen. «Devo essere preparato perché adesso tutti sanno già come gioco» Dalla vittoria degli Australian Open, ha avuto del tempo libero: «No, non hopotuto vedere la miadiaver vinto a Melbourne sono volato a Roma. Sono stato lì due giorni e mi sono preso solo due giorni liberi, tutto qui. Anche a Roma lavoravo in palestra per non perdere la condizione fisica, con l’obiettivo di arrivare ben preparato a».parla della sua forza mentale, da dove arriva? «Quando ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Jannik affronterà Van de Zandschulp alle 19.30 alla Ahoy Arena. E intanto si gode il bagno di folla Jannik Sinner è pronto a tornare in campo da campione Slam. L'ordine di gioco ufficiale non è ancora stato pubblicato, ma da Rotterdam filtra la notizia che l'altoatesino scenderà in campo mercoledì a ... Jannik Sinner è pronto a tornare in campo da campione Slam. L'ordine di gioco ufficiale non è ancora stato pubblicato, ma da Rotterdam filtra la notizia che l'altoatesino scenderà in campo mercoledì a ...

" Vincere le Olimpiadi, conquistare il numero 1 della classifica mondiale Atp o assicurarsi un altro Slam Per Jannik Sinner è "difficile scegliere" ma la bilancia pende verso i Giochi di Parigi 2024. ( ...

Jannik Sinner si prepara per il via ufficiale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il cemento indoor olandese sarà lo scenario ideale per rivedere in campo il trionfatore di Melbourne. Un esame di maturit ...