Sinner è stato fatto fuori | tifosi furiosi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Clamoroso Jannik, esclusione forzata: ivanno su tutte le furie, l’azzurro ècompletamente dimenticato Dopo aver vinto gli Australian Open la vita di Jannikè cambiata. O almeno così sembrava. Il numero uno azzurro conquistando uno Slam, peraltro dopo aver già messo in fila risultati straordinari sul finire del 2023, è entrato ufficialmente nell’élite del tennis mondiale. Oggi deve essere considerato alla stregua dei vari Alcaraz, Medvedev, dei migliori giovani protagonisti del circuito. Nonostante questo, però, c’è chi non accetta a cuor legero la sua crescita. Lo dimostra la clamorosa esclusione arrivata in queste ore. Un’assenza che harumore e ha scatenato la furia dei. Jannik, clamorosa esclusione: i ...

Jannik Sinner a Rotterdam torna in campo dopo il successo agli Australian Open, sarà l’uomo da battere. Ma il tennista italiano oltre agli Slam e al sogno numero uno ha un altro obiettivo da ...Dopo qualche settimana di riposo Jannik torna in campo come testa di serie numero uno nel torneo Atp 500 di Rotterdam. Testa di serie numero uno visto il ritiro di qualche giorno fa di Daniil Medvedev ...Jannik Sinner è stato impegnatissimo dopo il successo degli Australian Open. Il tennista italiano, che ha detto di no ad Amadeus che lo voleva a Sanremo, dopo il trionfo di Melbourne non ha avuto il ...