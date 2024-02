Sinner? Da oggi deve saperlo Bertolucci | cosa rischia Jannik alla vigilia di Rotterdam

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo gli elogi, più che meritati, si torna al lavoro.scende nuovamente in campo e, dopo Melbourne, per ripartire sceglie l'Olanda e l'ATP 500 diper cominciare la sua scalata al terzo posto del ranking. Attualmente c'è Medvedev, proprio l'avversario sconfitto in finale in Australia. Il tennista azzurro sarà testa di serie numero 1 in un torneo che lo vedrà al debutto mercoledì, con l'attenzione mediatica tutta su di lui. Chi ne ha seguito e ne segue da sempre le gesta è Paoloche, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, prova a dargli buoni consigli da padre di famiglia: “Adesso per lui diventa importante l'aspetto psicologico, perché i riflettori saranno sempre puntati su di lui. Non è solo uno dei più forti, è il più forte. Se in Australia doveva dimostrare di saper reggere i ...