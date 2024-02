Signa | decide Di Vico La Fortis recrimina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Anche in questo turno di Eccellenza alcuni episodi hanno condizionato l’andamento in alcune partite. Questi i risultati. Girone A Lanciotto Campi-Perignano 1-0. L’effetto del nuovo allenatore ha prodotto la scossa che ci voleva. Nonostante le assenze, con Guidi in panchina il Lanciotto con il gol di Bini è tornato alla vittoria. Girone B Nuova Foiano-Scandicci 0-2 (sabato). I gol: Meucci e La Rosa. Siena-Pontassieve 3-0. Pronostico scontato. Contro la capolista Siena il Pontassieve ha cercato di limitare i danni su un terreno disastroso. I gol: Achy e doppietta di Cavallari. Audax Rufina-0-1. Seconda sconfitta di fila per la Rufina. Diha colpito ancora un legno. Nella Rufina hanno debuttato: il centrocampista lituano, Liepa e il baby Della Felice (2007). Nelprivo del bomber Lorenzo Tempesti, il gol ...