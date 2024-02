Sigarette elettroniche di contrabbando | maxi sequestro tra Gallarate e la Brianza Erano pericolose per la salute

(Di lunedì 12 febbraio 2024)(Varese) – Contenevano sostanzeper la: nichel, zinco, arsenico, cadmio e piombo. Un mix nocivo. Per questo i militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese hanno sequestrato 12 tonnellate dicinesi di. L'inchiesta condotta dalle Fiamme Gialle della compagnia diè stata coordinata dal pm di Busto Arsizio Nadia Alessandra Calcaterra. Indagati tre cinesi residenti tra Sesto San Giovanni e Milano. Levendute attraverso un sito di e-commerce e una volta immesse sul mercato avrebbero fruttato oltre un milione e mezzo di euro. Le indagini hanno all'inizio intercettato in un controllo un plico con 99 ...

Dodici tonnellate di prodotti contenenti un mix di sostanze nocive sono stati scoperti in un deposito in provincia di Monza e Brianza. L'operazione partita dal Varesotto Tre i denunciati, ma sono in corso analisi degli acquirenti che possono rischiare la contestazione del reato di contrabbando. Le indagini partite dopo aver individuato spedizioni sospette ...