Sicurezza e siti web | ecco dove sbagliamo e come proteggere davvero i nostri dati

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ci capita continuamente navigando sul web. Si apre il sito che cerchiamo e subito appare in evidenza “Accetto il consenso”, oppure “nego”. Spesso, ma non sempre, anche i pulsanti “scegli e personalizza” o “prosegui senza accettare”. Dovremmo sapere tutti di cosa si tratta. O forse no: gli italiani, tra gli internauti d’Europa, sono tra i meno attenti agli avvisi – obbligatori da normativa Ue – fondamentali per il rispetto della propria privacy.Cookie, dagli italiani piovono consensi. Troppo noioso (o meglio: che perdita di tempo) modificare le impostazioni del nostro browser per prevenirli o limitarli. Infatti solo il 27% dei navigatori nostrani clicca sulla scelta più restrittiva – il pulsante delle modifiche – invece di quello “accetta tutto” che evita la seccatura. La media europea è invece del 33%. “Il rispetto della tua riservatezza è la nostra priorità”. Solitamente la formula ...