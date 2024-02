Si sdraia in strada per chiedere l’elemosina e rischiano di investirlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Scansano, 12 febbraio 2024 – L’uomo si èto di nuovo in. Continua la pratica molto pericolosa di un giovane che persia terra sulla provinciale 159, vicino al bivio di Montorgiali e si rialza solo se gli automobilisti, che sfortunatamente si imbattono in questa situazione, si fermano e gli danno qualcosa (soldi, sigarette, cibo). L’ultimo episodio è stato registrato ieri, intorno alle 13, e di nuovo chi passava per quellaha rischiato di. Il giovane da tempo ha scelto un modo estremamente pericoloso per ottenere qualcosa dai passanti e anche tra gli abitanti del luogo c’è il terrore di incontrarlo, magari quando non c’è abbastanza luce. Praticamente le auto sono costrette a fermarsi, ma il rischio è di ...