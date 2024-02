Si scannano tra loro Pd | esplode la rissa | cosa accade alle spalle della Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Niente, non c'è verso di cambiare: il Pd è sempre in modalità riunione di condominio. Se il “partito adulto” negli ultimi mesi è stato funestato da divisioni sui territori (i fuoriusciti in Sardegna e a Firenze ne sono un esempio), anche a livello giovanile la situazione non è più rosea, anzi. Ieri, La Stampa ha scritto di un'impasse sul regolamento del congresso nazionale che riguarda il movimento del vivaio dem. Argomento che, dice il quotidiano torinese, è stato di recente affrontato anche da Massimo D'Alema: «se fossi in voi -ha detto durante un incontro a dei giovani militanti presenti in platea- io mi incazzerei, io a 28 anni ero già in direzione nazionale, a voi non fanno fare neanche il congresso». Il tema, però, è capillare. Ecco qui che ieri un angolo di cronaca politica è stato conquistato dal congresso regionale siciliano dei giovani dem. L'assise, che si è tenuta nello ...