“Si candida col Pd” | i legali smentiscono Gino Cecchettin è un caso

Diffusi i numeri sulle domande di partecipazione al Concorso per dirigenti scolastici di cui al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023, in totale quasi ... (orizzontescuola)

Gino Cecchettin non si candiderà alle prossime Elezioni europee con il Pd. Il padre di Giulia, la giovane uccisa l’11 novembre 2023 dall'ex fidanzato ... (tg24.sky)

Il padre di Giulia Cecchettin s’è detto “molto contrariato” per l’indiscrezione sulla sua candidatura alle europee, con tanto di minaccia di querele (ilgiornale)

Dopo l’agenzia di comunicazione pagata per seguirlo e in attesa dell’imminente pubblicazione di un libro sulla figlia, Gino Cecchettin sarebbe ... (secoloditalia)

La decisione di Gino Cecchettin non è ancora ufficiale. Ma le voci di una sua possibile discesa in campo nella politica si fanno sempre più ... (thesocialpost)

"Ilaria Salis candidata". Tam tam impazzito : chi vuole salvarla - una mossa spericolata

Una scorciatoia politica per Ilaria Salis. La 39enne attivista antifascista in carcere da un anno in Ungheria potrebbe venire candidata alle Europee ... (liberoquotidiano)