Sì alle esenzioni Irpef | il governo accontenta i trattori Esulta la Lega Riscatto agricolo | «Bene così | smobilitiamo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo giorni di trattative e lavorio nei ministeri, alla fine ilsi appresta adre gli agricoltori scesi da settimane in piazza, accogliendo una delle loro principali richieste: «Franchigia per esentare dal pagamento i redditi agrari e dominicali fino a 10.000 euro, e riduzione del 50% dell’importo da pagare per i redditi tra i 10.000 e i 15.000 euro» in un emendamento ad hoc che sbarcherà a breve in Parlamento, fanno a sapere a sera fonti di maggioranza, sottolineando che lo sgravio dell’«riguarderebbe solo gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti in forma individuale o in società semplice». Un risultato «al di sopra delle aspettative che certifica il raggiungimento dell’accordo all’interno della maggioranza», s’affrettano a dettare all’Ansa le stesse fonti, celebrando l’intesa tra i ...