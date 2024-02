Sh?gun | il nuovo trailer della serie Disney è mozzafiato

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Quando manca pochissimo all'arrivopiù attesa dell'anno su+, ecco unricco d'azione e scene inedite+ ha diffuso unitaliano di Sh?gun, l'attesissimaevento globale di FX, che debutterà martedì 27 febbraio sulla piattaforma streaming in Italia. Lacomposta da 10 episodi debutterà con i primi due, seguiti da unepisodio ogni settimana. Sh?gun, viaggio nel Giappone feudale Sh?gun, adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, è ambientata in Giappone nell'anno 1600, all'alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Il produttore Hiroyuki Sanada interpreta il ruolo di "Lord Yoshii Toranaga" che sta lottando per la ...

