Sgomberata area abusiva in zona Tiburtino III

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Agenzia Nova) – La mattina del 12 febbraio agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale Roma Capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito le operazioni di sgombero di un’occupatamente, in via Del Frantoio. Lo stabile è inserito in un contesto di edilizia popolare e al suo interno sono stati controllati 4 cittadini stranieri che sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per accertarne la regolare presenza sul territorio nazionale. Inoltre, gli agenti hanno appurato la presenza di numerosi giacigli di fortuna all’interno di alcuni locali diroccati. Infine, grazie al supporto dell’unità cinofila antidroga, gli operatori hanno rinvenuto, in particolare sotto ai materassi e celata anche in altri luoghi, sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina e ...