Sfilata di Carnevale a Bagnoli

Pubblicato il 8 febbraio , 2024 Su iniziativa della Dynamic service nelle persone di Lorena La Mendola e Marzia Partito, in collaborazione con il ... (dayitalianews)

Cento , 11 febbraio 2024 – La pioggia non ha fermato il Cento Carnevale d’Europa, che da oltre 30 anni vede al timone il patron Ivano Manservisi e ... (ilrestodelcarlino)

LA TRADIZIONE Fano Per il momento è tutto confermato per il programma odierno del Carnevale . Dato che le previsioni indicano il ritorno del bel ... (corriereadriatico)

Nonostante il maltempo e la minaccia della pioggia , caduta in modo lieve soltanto verso la fine della manifestazione, oggi, 11 febbraio 2024 è ... ()

Cala il sipario sul “Gran Carnevale di Baronissi ”. Martedì 13 febbraio (ore 16.30) è in programma la sfilata dei carri allegorici e l’accensione del ... (zon)

Numeri record per il Carnevale Bagherese: Si sono svolti in sicurezza e con grande partecipazione gli eventi previsti dall'amministrazione comunale Carnilivari Baaria per festeggiare l'edizione 2024 d ...Martedì grasso, a Venezia ultimo atto del Carnevale: 8 carri e 600 figuranti sfilano a Zelarino. Ma è tutta la Laguna a vivere queste ore con maschere nei campi, e spettacoli anche a Pellestrina, Bura ...Dove sei: Homepage > Lista notizie > Presentazione della 2.a edizione del "Carnevale Estense" con sfilata delle Maschere Italiane ...