Servizio a Tutele Graduali, annunciati i fornitori: ecco cosa succederà alla bolletta della luce (Di lunedì 12 febbraio 2024) ROMA – Lo scorso 10 gennaio si sono tenute le aste per la scelta dei fornitori del Servizio a Tutele Graduali, il sistema transitorio che regolerà le forniture di energia elettrica per i clienti domestici non vulnerabili con la fine del Servizio di Maggior Tutela, programmata per il prossimo 1° luglio 2024. Come funzionavano le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mercoledì 10 gennaio l’asta per l’elettricità agli ex utenti del tutelato Fine tutela gas: le tariffe Placet in deroga costano di più? Prorogato al 30 giugno il regime semplificato per attivare lo smartworking Caro energia e legge di bilancio, contributo straordinario di 400 milioni Alternanza scuola-lavoro: Toscana al top, Abruzzo a fondo ... Leggi tutta la notizia su webmagazine24 (Di lunedì 12 febbraio 2024) ROMA – Lo scorso 10 gennaio si sono tenute le aste per la scelta deidel, il sistema transitorio che regolerà le forniture di energia elettrica per i clienti domestici non vulnerabili con la fine deldi Maggior Tutela, programmata per il prossimo 1° luglio 2024. Come funzionavano le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mercoledì 10 gennaio l’asta per l’elettricità agli ex utenti del tutelato Fine tutela gas: le tariffe Placet in deroga costano di più? Prorogato al 30 giugno il regime semplificato per attivare lo smartworking Caro energia e legge di bilancio, contributo straordinario di 400 milioni Alternanza scuola-lavoro: Toscana al top, Abruzzo a fondo ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Risparmiare sulle bollette della luce adesso non è più un segreto: se sei in questa lista sei al sicuro State cercando di risparmiare con le bollette della luce Ecco allora tutte le novità da qui fino al mese di luglio 2024. State cercando di risparmiare con le bollette della luce Ecco allora tutte le novità da qui fino al mese di luglio 2024.

" Risolto al momento il tormentone della scelta per il gestore del gas, ora c’è da risolvere quello dell’elettricità. Gli utenti non sanno come muoversi nella giungla delle proposte. Rigiriamo le domand ...

Secondo l’analisi di Facile.it, aparità di consumi,nel 2023 le famiglie residenti in provincia di Firenze con contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 774 euro per la ...