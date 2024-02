Serricciolo sconfitto dal CQS Pistoia | rimonta amara nel secondo tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024)1 CQS: Santini, Forfori, Casciari (88’ Carli), Vegnuti Mar., Lisi, Dell’Amico (66’ Piscopo), Bonati (66’ Cantoni), Passeri (79’ Barbasini), Ninotti, Angelotti, Barattini. All. Borghetti CQS: Nigro, Lazzari, Mazzucco, Nencini (55’ Morelli), Begliomini, Niccolai (63’ Dervishi), Maccioni, Sambou, Bugelli, Cerrettini (91’ Ciolini), Bechini. All. Borrelli Arbitro: Agabiti di Livorno Marcatori: 35’ Barattini (S), 49’ Niccolai (P), 66’ Cerrettini (P)– Sconfitta pesantissima per undalle due facce. Bellissimo nel primo, in cui trova il gol di Barattini, e in affanno nelin cui il CQStrova più spazi e perfeziona la. ...