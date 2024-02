(Di lunedì 12 febbraio 2024) Cernusco 68 Bologna 2016 62 (dopo un supplementare) Cernusco: Mandelli 9, Fortunati 2, Meier 4, Bertolotti, M. Franco 6, Pirola 4, Mora 9, Sirtori 8, Grioni ne, Marra 11, Erba 4, T. Franco 11. All. Fili. Bologna 2016: Tinsley, Reinaudi 3, Gamberini, Bianchini ne, Cinti, Graziani 13, Ranieri 2, Lusvarghi 9, Guerri 10, Rubinetti 13, Azzano 12. All. Lunghini. Arbitri: Marchesi e Di Lello. Note: parziali 19-13; 29-35; 47-42; 59-59. Pizzighettone 94 Olimpia Castello 67 Pizzighettone: Ciaramella 12, Pedrini 15, Ndiaye 17, Samija 13, Biondi 1, Belloni 3, Beghini, Tolasi 7, Rinaldi 8, Boccasavia 3, Zampolli 15. All. Giubertoni. Olimpia Castello: Masrè 2, Costantini 2, Castellari 5, Ferdeghini 2, Grotti 3, Gianninoni 2, Salsini 6, Dieng 14, Adeola 4, Galletti 4, Zanetti 8, Zhytaryuk 15. All. Giordani. Arbitri: Bergami e Moratti. Note: parziali 17-16; 44-29; 69-47. Risultati: ...

La Stosa Virtus batte Quarrata 83-79 in una partita combattuta fino all'ultimo secondo. La Virtus ha condotto per gran parte del match, ma Quarrata ha dimostrato grande determinazione nella rimonta. L ...Myenergy Viola ospita Basket School Messina per l'ultimo derby dello Stretto della regular season di Serie B Ultima gara casalinga di regular season per la&n ...La 10A GIORNATA DI RITORNO della Serie B Interregionale si svolge nelle giornata del weekend 10-11 febbraio 2024. Davanti a ogni squadra la posizione in ...