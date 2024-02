Serie B | è Alfredo Aglietti il nuovo allenatore del Lecco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilha deciso di cambiaredopo le ultime deludenti prestazioni nel campionato diB. Via la coppia Bonazzoli-Malgrati e dentro. L’exdella Reggina ha accettato l’incarico e si prepara a guidare la squadra in vista dell’esordio contro il Cosenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport già oggi potrebbe guidare l’allenamento. Iloccupa l’ultima posizione nel torneo cadetto e in 24 partite ha conquistato 20 punti frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte. La zona playout è distante 2 punti, 7 dalla salvezza diretta. L'articolo CalcioWeb.