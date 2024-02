Serie A rimane a 20 squadre | la decisione della Lega

Sorrento in trasferta ha la meglio su Avellino per 1-0. Gli ospiti rimangono in dieci dopo appena venti minuti di gioco, ma riescono a trovare il ... (sportface)

Nella serata del 3 febbraio vanno in scena i due anticipi di giornata della Serie A1. Brescia schiaccia Napoli e resta in testa alla classifica, ... (sportface)

Inter, Juve, Milan e Roma hanno portato avanti la linea presentata la scorsa settimana nell'incontro con la Figc nella Capitale, ma la loro istanza non è passata. E il diritto d'intesa non si tocca ...La Lega Serie A è in fase di restyling. Tra le decisioni da prendere quella che riguarda il numero di squadre che si giocano il campionato: 18 o 20La Juve ospita l’Udinese per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus vuole dimenticare in fret ...