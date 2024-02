Serie A | posticipo Juventus-Udinese 0-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Zero punti in due gare per la Juve:gran colpoall'Allianz (0-1).L'Inter saluta (+7),il Milan (3°) è a un passo. Okoye chiude su Cambiaso, ma a colpire sono i friulani (25'): spiovente di Samardzic, Alex Sandro non riesce a spazzare, la sfera resta lì e Giannetti insacca.Reazione bianconera con Milik,due volte minaccioso,e Rabiot:Okoye dice no Punizione Thauvin alta di poco.Ripresa. Gol annullato a Milik (pallone uscito sull'angolo di Chiesa), Yildiz manca il tap-in vincente (83'). Vittoria pesantissima per un'tosta e compatta