Serie A | la classifica aggiornata dopo la 24ª giornata | l’Inter vola!

(Di lunedì 12 febbraio 2024) LadiA ora inizia a prendere una forma molto interessante:va a +7 sulla Juventus seconda e con una partita in meno! L’Udinese rende il corto muso ad Allegri, vince 0-1 a Torino sull’unico tiro in porta e permette la fuga in testa.A 2023-2024 – 24ªSalernitana-Empoli 1-3 23? aut. Zanoli, 69? Weissman (S), 88? rig. Niang, 94? Cancellieri Cagliari-Lazio 1-3 26? aut. Deiola, 49? Immobile, 51? Gaetano (C), 65? Felipe Anderson Roma-Inter 2-4 17? Acerbi, 28? Mancini (R), 44? El Shaarawy (R), 49? Thuram, 56? aut. Angelino, 93? A. Bastoni Sassuolo-Torino 1-1 5? Pinamonti, 9? Zapata (T) Fiorentina-Frosinone 5-1 16? Belotti, 19? Ikoné, 43? Martinez Quarta, 53? N. Gonzalez, 66? Mazzitelli (F), 85? Barak Bologna-Lecce 4-0 5? Beukema, 27?, 49? Orsolini, 82? ...