Serie A a 18 squadre | bocciata la proposta | posizione chiara del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Si è conclusa l’assemblea di Lega per quella che era una votazione ufficiale su un nuovo format per il campionato diA. Da alcune settimane era in cantiere la valutazione su quello che sarebbe stato un nuovo format per il campionato diA. Alcuni giorni fa era stato fatto un incontro con alcunedi vertice del nostro campionato che avevano espresso la volontà di vedere passare il numero dida 20 a 18. Quest’oggi, in Via Rosellini 4 a Milano, sede della LegaA, si è svolta un’assemblea di lega ha dato esito negativo. Così come riportato da una nota ufficiale della LegaA, l’assemblea ha preso la decisione di bocciare laper un passaggio delleda 20 a 18. Nessuna riforma quindi per il calcio ...