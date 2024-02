Serie A 2023 2024 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori e i tabellini

La ventiquattresima giornata di Serie A 2023 / 2024 va in archivio ed è tempo di bilanci e analisi per le venti squadre del massimo campionato ... ()

LIVE – Crotone-Benevento 0-0 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:30 di lunedì 12 febbraio Crotone e Benevento scenderanno in campo in occasione della venticinquesima giornata del girone C di Serie C ... (sportface)