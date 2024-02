Serie A 2023 2024 | oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo 24 giornate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La ventiquattresima giornata diva in archivio ed è tempo di bilanci e analisi per le venti squadre del massimo campionato italiano. L’Inter di Simone Inzaghi continua a volare: sono 60 i punti dei nerazzurri, ben tredici in più rispetto a quelli accumulati nella scorsa stagione con anche una partita da recuperare. Tre invece i punti in più della Juventus, che però continua a frenare. Segno positivo anche per il Milan che ha 52 punti contro i 474 dello scorsoa parità di. Continua a crollare il Napoli (-30). LE24Inter 60 (+13)* Juventus 53 (+3) Milan 52 (+5) Atalanta 42 (+1)* Bologna 39 (+4)* Roma 38 (-6) Fiorentina 37 (+9)* Lazio 37 (-8)* Napoli 35 (-30)* Torino ...