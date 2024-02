Sequestrati 20mln a imprenditore romano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 10.05 Beni per 20 milioni di euro sono statitra il Lazio e la Sardegna dai Carabinieri del comando provinciale di Roma a un. Il decreto di sequestro finalizzato alla confisca è stato emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Dda. Dalle indagini è emerso un coinvolgimento dell',legato al clan camorrista Polverino,in fatti di usura, ricettazione,truffa,bancarotta e altri reati.Tra i beni, 11 società, 4 ville, un complesso industriale.

Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!Un sequestro di beni per 20 milioni di euro è in corso dalle prime luci dell'alba, a carico di un imprenditore che è stato indagato anche per favoreggiamento di latitanti del clan camorristico Polveri ...