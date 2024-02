Senza biglietto né passaporto si accoda agli altri passeggeri | sale in aereo | mangia e beve Scoperto solo all’arrivo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pubblicato il 12 Febbraio, 2024 Per anni un certo Rajan Mahbubani si è finto un pilota volando gratuitamente tra i cieli del mondo. Una storia che probabilmente ha ispirato un 46enne inglese, capace di compiere un’impresa incredibile quanto preoccupante. L’uomo in questione è un certo Craig Sturt, 46enne disoccupato, che è riuscito nell’impresa di imbarcarsi per un volo da Londra a New York,avere né ilné il. I fatti si sono svolti nel periodo di Natale e il suo caso è al centro di una delicata indagine portata avanti dalle autorità britanniche per appurare le responsabilità.al suo arrivo all’aeroporto JFK di New York, dove l’uomo non ha potuto esibire alcun documento, è stata scoperta l’incredibile vicenda. A quel punto il 46enne è stato rispedito a Londra ed è anche ...