“Sei nell’anima” | il nuovo album di Gianna Nannini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) MILANO – Si intitola “Sei” ildi inediti di, in uscita venerdì 22 marzo su etichetta Columbia Records/Sony Music. Il disco è stato anticipato in queste settimane dal singolo “Silenzio”. Da oggi in pre-order: https://Columbia.lnk.to/seinellanimaPF. Qui di seguito la tracklist: Silenzio Io voglio te Lento lontano Filo spinato Tutta la vita Il buio nei miei occhi (I’d rather go blind) Bang Maledetta Confusione Ciao è meglio di goodbye Stupida emozione Mi mancava una canzone che parlasse di te L'articolo L'Opinionista.