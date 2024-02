Sei Nazioni | in campo c’è solo l’Irlanda Stavolta l’Italia non salva neanche l’onore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Cercasi Italia disperatamente. La squadra combattiva e coraggiosa della partita di Roma contro l’Inghilterra, a Dublino sia è dissolta. Il 36 a 0 finale conindicaparzialmente la pochezza espressa degli azzurri. In pratica gli irlandesi ci hanno travolto senza fare alcuna fatica. Non hanno mai dato l’impressone di dover spingere sull’acceleratore. Sono andati in meta con l’apertura Crowley, il tallonatore Sheenan (due volte), la terza linea Conan, l’ala Lowe e di nuovo con un’ ala, Nash. Fortunatamente, il n.10 Crowley, pur mostrando sotto il profilo del gioco di possedere le qualità per sostituire il mostro sacro Sexton, ha indovinato2 delle 5 trasformazioni. Dei nostri avversari soprattutto Lowe (eletto non a caso “man of the match”) è risultato una spina nel fianco con più di 110 metri dentro le nostre ...