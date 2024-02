Secondamento | quali sono le possibili complicazioni della seconda parte del parto

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilè, propriamente, il passaggio del feto eplacenta dall’utero verso l’esterno. È un processo che si suddivide in tre fasi: dall’inizio del travaglio alla completa dilatazionecervice (prima fase), dalla completa dilatazione al passaggio del feto (fase), dal passaggio del feto a quelloplacenta (terza fase). Non è, quindi, la nascita del bambino a determinare la fine del, ma la completa espulsione ancheplacenta. Ed è quello che avviene nel cosiddetto, la terza fase del. Diversi medici e ricercatori, come riportato dal portale Medscape, propongono di aggiungere anche una quarta fase del travaglio che inizierebbe dopo l’espulsione...