Seconda udienza del processo di Giulia | mostrate foto del corpo bruciato Impagnatiello piange

Alessandro Impagnatiello torna in Tribunale per la seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata uccisa mentre era ... (leggo)

Durante la deposizione in aula i militari raccontano tutti i depistaggi dell’ex barman durante i sopralluoghi a Senago ...Cronaca nazionale Milano - 12/02/2024 12:45 - Alessandro Impagnatiello è tornato in Tribunale per affrontare la seconda udienza del processo riguardante l'omicidio di Giulia Tramontano, la ...Chiamata in vivavoce alla squadra durante l’intervallo di Roma-Inter, cosa rischia Simone Inzaghi ...