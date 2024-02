Seconda chance di trovare lavoro grazie al digitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) HANNO tra i 40 e i 50 anni di età e sono attualmente senza. Sono le persone coinvolte in un nuovo programma di formazione realizzato da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB), la maggiore società in Italia specializzata nella consulenza finanziaria e nella gestione di patrimoni. In questi giorni, prende il via una iniziativa che giunge alla quarta edizione e che si chiama Digital Restart, evocando una ripartenza attraverso la formazione nel campo delle tecnologie digitali, per chi si trova al momento al di fuori del mercato del. Si tratta di un vero e proprio master di formazione che Fideuram ISPB ha messo in campo in collaborazione con la capogruppo Intesa Sanpaolo e la sua divisione Strategic Initiatives and Social Impact, dedicata proprio alle iniziative in campo sociale. I destinatari del master sono appunto persone di età ...